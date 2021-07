Warum in den Ferien weniger mehr und Veränderung so wichtig ist

Der Vergleich Urlaub und Weihnachten ist ziemlich treffend. Denn auch zum Fest wünschen wir uns Harmonie, Freude und entspannte Tage. Selten klappt das genau so. Und im Urlaub? Alles soll so schön wie möglich sein. Sommer, Sonne, Entspannung pur. Hohe Ansprüche, die wie Seifenblasen zerplatzen, wenn der Flieger zu spät kommt, die Kinder nörgeln, der Strand völlig überfüllt ist. Deshalb: Schraub deine Ansprüche runter. Du wirst in 14 Tagen nicht an Sport, Abenteuer und Erholung bekommen, was du 11 Monat im Jahr vielleicht nicht erreichst. Wichtig: Alle die mitkommen, sollten das gerne tun.