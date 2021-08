Tierische Urlaubsmitbringsel - eine gute Idee?

Man will ja nur mal das kleine Stück Koralle aus dem Traumurlaub als Erinnerung mitnehmen. Kann ja nicht so schlimm sein, wenn doch am Strand zigtausende davon rumliegen. Das ist in etwa die Haltung vieler Urlauber, die es gar nicht böse meinen und trotzdem so richtig falsch handeln. Schließlich haben Millionen andere Urlauber ähnliche Gedanken und die Masse schädigt dann schließlich sensible Ökosysteme im Urlaubsland. Bei Pflanzen ist es ähnlich. Etliche hier nicht heimische Arten können außerdem auch das Ökosystem zu Hause nachhaltig schädigen. Essen aus dem Urlaubsland kann Keime und Krankheiten enthalten, dass bei uns zu Seuchen führt. Deshalb sollte es eine Grundregel sein, Pflanzen, Tiere und tierische Lebensmittel nicht mit aus dem Urlaub nach Hause zu nehmen. Und wenn dann nur, was ausdrücklich erlaubt ist.