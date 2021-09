Tiere als Geschenk: Gute Idee, oder total verantwortungslos?

Vor der Anschaffung eines Haustieres solltest du dir Zeit lassen, Wochen oder gar ein paar Monate, um diesen Schritt gut zu durchdenken. Habt ihr euch für ein bestimmtes Tier entschieden, müsst ihr euch auf euer neues Familienmitglied vorbereiten. Am besten liest du dazu ein paar Sachbücher. Einige Tiere brauchen eine gewisse Eingewöhnungszeit, einen Platz zum Schlafen, einen Stall oder Käfig usw. Mach dir außerdem bewusst, dass ein Haustier viel Arbeit bedeutet und verteile die Aufgaben in der Familie: Wer geht mit dem Hund Gassi, wer macht den Vogelkäfig sauber, wer reinigt das Katzenklo? Bevor du dir ein Tier anschaffst, sollte in deiner Familie geklärt sein, wer was übernimmt.