Tiere sicher im Auto mitnehmen

Hunde kann man in der Regel ohne Bedenken mit auf die Reise nehmen. Vorsicht ist jedoch bei kranken und alten Tieren geboten. Hier sollte man abwägen, ob sie die Strapazen einer Reise gut vertragen. Anders als Hunde sind die meisten Katzen, kleine Heimtiere und Vögel „urlaubsuntauglich". Der Grund: Sie fühlen sich in ihrer gewohnten Umgebung am wohlsten. Deshalb empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund, sich um eine gute Betreuung in der gewohnten Umgebung zu kümmern. Sind Katzen aber von klein auf an das Reisen gewöhnt, kann man sie auch problemlos mit in den Urlaub nehmen.