Tiere sicher und entspannt im Auto mitnehmen

Die richtigen Transportsysteme für Hund und Katze und Co.

Grundsätzlich gilt, dass Transportbox, -tasche oder -käfig für den Transport hergestellt sein müssen. Zusätzlich gibt es auch Haltegurte, die an ein vorhandenes Isofixsystem deines Autos angeschlossen werden können. Hier besteht bei kleinen Hunden aber die Gefahr, dass sie bei einem Aufprall durch die Gurte rutschen und eingeschnürt oder stranguliert werden. Für Katzen sind Gurte überhaupt nicht geeignet.

Für Hunde gilt:

Am besten ist die Hundebox aus Metall im Kofferraum oder hinter dem Rücksitz fixiert. Kleine Boxen aus Kunststoff oder Stoff müssen nach Herstellerangabe im Auto festgemacht werden. Wichtig: Die Box sollte gerade so groß sein, dass sich der Hund darin bequem legen, drehen und hinstellen kann. Und sie sollte am besten quer im Auto fixiert werden, dann ist die Aufprallfläche bei einem Unfall größer. Das bedeutet weniger Druck auf den Körper. Eine rutschfeste Unterlage gibt dem Hund Sicherheit.

Für Katzen gilt:

Bildrechte: IMAGO / Anka Agency International Sie brauchen kleine Boxen, am besten mit zwei Öffnungen. Da Katzen in der Regel nicht gerne in eine Box gehen, lassen sie sich so von oben sanft oder auch mal mit etwas mehr Nachdruck einsetzen. Auch Katzentransportboxen gehören nicht auf Vorder- oder Rücksitz, auch nicht, wenn du die Box extra anschnallst. Im Ernstfall könnte die Katze durch die Wucht eines Unfalls die Box durchschlagen.

Und es gibt tatsächlich auch spezielle Transportboxen- bzw. -käfige für Vögel. Speziell daran: Sie sind möglichst leicht aber so stabil, dass sie sich beim einem Unfall nicht verbiegen oder gar aufgehen.

Das gilt auch für Transportgefäße für alle anderen Haustiere: Sie müssen so gebaut sein, dass sie für dein Tier möglichst wenig belastend sind, aber dennoch bei einem Unfall maximale Sicherheit bieten.

Kofferraumabtrennung ersetzt nicht die Transportbox

Du kannst Hund oder Katze also nicht ungesichert einfach so in den Kofferraum deines Kombis legen und nur Netzt oder Gitter installieren. Bei einem Unfall sind zwar die Insassen im Auto geschützt, die Tiere fliegen aber unkontrolliert im Kofferraum umher.

Die richtige Vorbereitung bei Hund und Katze

Für beide gilt: Je jünger sie mit dem Reisen anfangen, desto leichter wird es für sie als erwachsenen Tiere. Eine Decke mit vertrautem Geruch und ein kleines Leckerli erleichtern deiner Katze die Fahrt. Eine rutschfeste aber weiche Unterlage ist hilfreich. Der Umgang mit der Box sollte ein paar Tage vor der Fahrt geübt werden. Die Box kann dabei als ganz selbstverständlicher Bestandteil der Wohnung behandelt werden. Auch für deinen Hund können seine gewohnte Decke oder ein Lieblingsspielzeug den Aufenthalt im Auto angenehmer machen. Geht er freiwillig in die Box kann er ruhig schon ein paar Tage vor der ersten Fahrt ab und zu Zeit darin verbringen. Kleinere Touren zum Anfang und vor allem Belohnungen, wie Leckerlies oder eine ausgiebige Spielstunde bauen für den Hund positive Verknüpfungen auf. Er wird vielleicht sogar ganz gerne reisen. Für Katzen funktioniert das in der Regel nicht. Sie wollen raus und deswegen solltest du die Reisezeit auf das Notwendigste beschränken. Für alle gilt: Wenn Fahrer und am besten noch ein Tierbegleiter ruhig und entspannt auf das Tier einwirken, wird es sich auch selbst eher beruhigen. Leidet dein Tier wirklich stark unter der Reise, können Medikamente helfen, den Stress zu reduzieren. Bitte immer vorher mit dem Tierarzt absprechen und niemals Beruhigungsmittel für Menschen an dein Tier verabreichen.

Vorsicht bei langen Fahrten und großer Hitze

Bildrechte: imago/Steinach Länger als 12 Stunden solltest du nicht fahren. Dann brauchtdein Tier eine längere Pause. Frische Luft im Auto ist wichtig, aber bitte durch die Lüftung und nie per Durchzug, das kann dein Haustier krank machen. Bei Pausen am Rastplatz immer darauf achten, dass dein Tier im Auto gesichert ist. Wasser und leichtes Futter sind während der Pause für manche Tiere eine gute Ablenkung.

No-Go´s: Laute Musik, Fahrten bei großer Hitze und Tiere bei Hitze allein im Auto lassen. Du solltest auch immer eine Wechselunterlage oder Tücher für Erbrechen oder einen kleinen Zwischenfall dabei haben.

Wenn du ein verletztes Tier transportieren musst