Tiere in der Mietwohnung halten - das musst du beachten

Welche Tiere darfst du ohne Zustimmung halten?

Bei sogenannten Kleintieren, musst du den Vermieter nicht fragen. Hamster, Zwergkaninchen und Co. dürfen also in der Wohnung gehalten werden. Achtung: Die Bestimmungen sind auch hier nicht ganz eindeutig, manchmal zählen Katzen zu den Kleintieren, manchmal nicht. Oberste Regel: Auch die Kleintiere dürfen deine Nachbarn nicht durch Geruch oder Geräusche und ähnliches nerven.

Wie klärst du eine Haustierhaltung mit dem Vermieter ab?

In deinem Mietvertrag müsste das geregelt sein, dazu unsere Expertin: "Sie sollten dort immer nachschauen, ob und was Sie halten dürfen. Und auch wenn Tiere erlaubt sind, fragen Sie besser trotzdem nach der Zustimmung des Vermieters. Oder es steht nix drin und dann sollten Sie auf jeden Fall nachfragen." Versuche also nicht, den Vermieter zu umgehen, im Ernstfall kann er dir kündigen, wenn du ohne seine Zustimmung Tiere wie Hund und Katze hältst. Er kann sich dabei immer auf das Gemeinwohl aller Mieter, die Hausordnung und ähnliche Sachen berufen.

Was musst du im Umgang mit den Nachbarn beachten?

"Grundsätzlich müssen Sie darauf achten, dass ihr Tier die anderen Mieter nicht beeinträchtigt oder stört. Auch das Mietshaus muss sauber bleiben. Niemand muss es hinnehmen, das ihre Katze oder Ihr Hund ständig ins Treppenhaus macht", rät Anke Matejka. Zwar gibt es deutschlandweit keine einheitlich festgelegten Ruhezeiten - in der Hausordnung sind solche Zeiten aber oft angegeben. Und genau dann haben alle Bewohner auch das Recht auf Ruhe.

Leben in deinem Mietshaus Menschen mit Angst vor Hunden, kannst du Probleme bekommen, wenn dein Hund gerne mal an anderen schnüffelt oder gar hochsteigt. Kommentare wie "Der spielt nur." oder "Der tut nix." sind nicht nur dümmlich sondern zeugen auch von wenig Verständnis für andere.

Wie lange dürfen Hunde bellen?