Tierhaare überall: Was kann man dagegen machen?

Gibt es Katzen und Hunde, die weniger haaren?

Einige Hunderassen verlieren tatsächlich weniger Haare. Das ist vor allem für Hundefreunde wichtig, die allergisch auf bestimmte Eiweißstoffe der Tiere reagieren. Die werden mit dem Speichel, mit Urin oder Hautschuppen ausgeschieden und dann beim Putzen auch im Fell verteilt. Verliert ein Tier weniger Haare, gelangen in der Regel auch weniger allergieauslösende Eiweiße in Wohnung oder Haus. Tierarzt Mirco Stemann arbeitet in Leipzig in der Praxis Fabritius und sagt:

Bildrechte: privat Manche Hunderassen verlieren nur sehr wenige Haare. Kreuzungen von verschiedenen Pudelrassen etwa oder Tibet-Terrier werden da oft genannt.

Auch andere Rassen wie der Spanische und der Portugiesische Wasserhund haaren weniger, sagt Katrin Noffke:

Die Haare dieser Hunde sind so ein bisschen lockig und wachsen kontinuierlich. Diese Hunde und auch Pudel brauchen dann aber eine regelmäßige Fellpflege, bei der die Haare getrimmt werden.

Fast haarlose Katzen-Rassen wie die Sphynx (Nacktkatzen-Rasse) gibt es auch. Katrin Noffke und Mirco Stemann raten aber davon ab, sich so ein Tier als Haustier zu halten. Mirco Stemann sagt:

Da sind wir dann zudem wieder im Bereich der sogenannten Qualzucht. Und die sollte man mit dem Kauf einer Sphynx-Katze eigentlich nicht unterstützen.

Als Qualzucht gelten Züchtungen, bei denen Tieren wichtige Merkmale an- oder weggezüchtet werden, die für ihr Wohlergehen wichtig sind. Dazu zählen bei Katzen die Schnurrhaare, die bei manchen Sphynx fehlen.

Wie bekommt man Tierhaare von der Kleidung?

Hundehalterin und Tierärztin Katrin Noffke setzt hier auf ihren Wäschetrockner.

Der zieht alle Haare raus. Gerade wenn ich Arbeitskleidung habe, die viele Haare abbekommen habe, klappt das mit dem Wäschetrockner ganz großartig.

Im Trockner wird die Wäsche aufgewirbelt und die leichten Tierhaare vereinfacht gesagt „weggepustet“. Wer verhindern will, dass Tierhaare in die Waschmaschine gelangen, kann die Kleidung auch vorher in den Trockner geben. Dabei reicht es, alles einmal bei der niedrigsten und kältesten Stufe durchlaufen zu lassen. Auch Tierhaare auf Kissenbezügen, Bettwäsche oder Handtüchern lassen sich so einfach entfernen. Allerdings muss dann das Flusensieb häufiger und regelmäßig von Haaren gereinigt werden. In Internet-Foren von Hunde- und Katzenbesitzern wird auch regelmäßig dazu geraten, „Fusselkugeln“ mit in die Waschmaschine zu geben. Diese Kugeln mit kleinen Borsten auf der Oberfläche sammeln beim Waschen die Haare ein. Fusselkugeln gibt es für wenige Euro in Drogeriemärkten.

Wie werden Möbel und Teppich „enthaart“?