Mein Tier ist weg, was kann ich jetzt tun

Erste Maßnahmen – Unterschiede Hund und Katze

"Wenn ein Hund weg ist, sollten Sie zunächst vor Ort bleiben. Es nützt nichts, bei einem Spaziergang wild umher zu suchen. 80 Prozent der Hunde kommen nämlich nach ein paar Minuten wieder", rät Daniela Rohs vom Haustierregister Findefix.com. Am besten informierst du sofort Freunde und Familie und sorgst dafür, dass jemand zu Hause ist. Viele Hunde kommen nämlich auch direkt dorthin. Ist der Hund nach einer Viertelstunde nicht zurück, lass ein bekanntes Kleidungsstück an Ort und Stelle, vielleicht auch noch Leckerlies und komm immer wieder nachschauen. Sicherheitshalber solltest du über einen entlaufenen Hund die Polizei oder das Ordnungsamt informieren. Katzen gehen meist beim Streunen in der Nachbarschaft verloren, die Neugier treibt sie in fremde Keller und Schuppen, dort können sie eingeschlossen werden. Manchmal reißen sie aber auch verängstigt von fremden Leuten oder Tieren aus und verstecken sich. Gewohnte Geräusche wie Schlüsselklappern oder das Klingeln von einem Glöckchen können Orientierung geben und nach Hause locken, besonders, wenn die Geräusche mit Leckerlies verbunden sind. Wichtig: Kommt dein Tier zurück, nicht schimpfen sondern loben. Es soll ja verankert werden: Zurückkommen ist was Positives!

Mittelfristige Suche – die ersten zwei Tage

Jetzt kann es immer noch sein, dass deine Katze in unmittelbarer Umgebung umherstreift. Am Streunen können die Hormone schuld sein, oder auch die purer Neugier. Wichtig ist deshalb, die unmittelbare Nachbarschaft zu informieren und wenn es geht, in die Suche einzubinden. Am besten hast du einen vorbereiteten Steckbrief mit aktuellem Foto parat, den du in der Nachbarschaft aushängst. Wichtig ist auch, Tierärzte, Tierkliniken und Tierheime in deiner Umgebung zu informieren. Das gilt auch für Hunde. Dabei solltest du jetzt regelmäßig Orte kontrollieren, an denen du oft mit deinem Hund bist, spazieren gehst usw. Oft halten sich Hunde dort auf. Sind sie verwirrt und finden nicht leicht nach Hause, kannst du mit etwas Aufwand eine sogenannte Heimwärtsschleppe legen, eine Duftspur, die den Hund nachhause führt.

Nach 48 Stunden