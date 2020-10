Wie gefährlich sind Tattoo-Farben?

Was in Deutschland in den Tattoo-Farben drin sein darf und was nicht, wird seit 2009 durch die Tätowiermittel-Verordnung geregelt. Trotz dieser Verordnung liegen gesundheitliche Bewertungen nur für einen Bruchteil aller möglichen Farbpigmente vor. Generell gilt, dass die Farben nicht gesundheitsschädlich sein dürfen. In der Tätowiermittel-Verordnung steht außerdem, dass alle Bestandteile und ein Datum für die Mindesthaltbarkeit auf der Verpackung der Tattoo-Farbe angegeben sein müssen. Grundlage für die Tätowiermittel-Verordnung ist die europäische Kosmetik-Verordnung. Was also in Kosmetika drin sein darf, kann auch in Tattoo-Farben enthalten sein und was in ersteren verboten ist, darf auch nicht unter die Haut gestochen werden. So zumindest die Theorie.