Wie viel Taschengeld ist angemessen?

Vereinbare mit deinem Kind einen konkreten Termin, an dem es das Taschengeld erhält. Das kann, je nach Alter, an einem bestimmten Tag, einmal in der Woche oder einmal im Monat sein. Zahle immer pünktlich und regelmäßig. Versetze deine Kinder nicht in die Lage, danach betteln zu müssen. Außerdem sollte die Auszahlung nicht an Bedingungen wie ein aufgeräumtes Zimmer oder ähnliches geknüpft werden. Und in kritischen Situationen sollte nicht mit Taschengeldentzug oder -kürzungen gedroht werden – Konsequenzen sollten immer direkt mit dem Fehlverhalten zu tun haben. Beispiel: Zieht ein Kind seine Hausaufgaben unnötig in die Länge, muss ein Treffen mit Freunden aus Zeitgründen leider ausfallen. Eine Taschengeldkürzung wäre für das Kind keine logische Folge.