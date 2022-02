Tankmythen im Check

Tank überfüllen

Unter normalen Umständen kann das nicht passieren! Die modernen Zapfpistolen sind so ausgestattet, dass sie schon beim kleinsten Rückstau ausschalten. Wer den Tank so richtig vollmachen will und am Ende mit kleinen Schüben auffüllt, dem kann zum Schluss allerdings ein kleiner Schwall entgegenkommen. Das muss man aber schon mutwillig herbeiführen.

Ein randvoller Tank sollte im Sommer allerdings vermieden werden, denn bei hohen Temperaturen dehnen sich Flüssigkeiten wie Benzin und Diesel schnell aus. Auf der sicheren Seite ist, wer nach dem automatischen Abschalten der Zapfpistole nicht mehr nachtankt. Also gilt: Übertanken kann passieren, wenn du nach dem automatischen Tankstopp nicht aufhörst.

Tank und Benzinkanister können explodieren

Ja, aber nur, wenn sie vorher zerstört werden, Benzin ausläuft und dann das entstehende Luft-Gasgemisch bewusst zur Explosion gebracht wird, also wie in Hollywood. Im Normalfall sind Autotank und Reservekanister besonders unfallsicher gebaut. Auslaufen und Entzünden kann es sich dennoch. Wer an einen Unfallort kommt, braucht sich vor Explosionen nicht zu fürchten und sollte versuchen, Eingeschlossenen zu helfen und sofort den Notruf 112 anrufen. Also gilt: Es ist möglich aber äußerst unwahrscheinlich, dass das Auto in die Luft fliegt.

Es gilt immer der Preis an der Tanktafel

Nein. Im Normalfall stimmen die Preise an der großen Anzeigetafel mit denen an der Zapfsäule überein. Wird der Spritpreis aber gerade geändert kann, es zu kurzzeitigen Unterschieden kommen. Dann zählt in jedem Fall der Preis an der Zapfsäule. Also gilt: Immer auf die Säule gucken, da steht was du zahlen musst.

Falsch tanken legt den Motor lahm

Ja, es kann tatsächlich passieren, dass man Diesel und Benzin verwechselt. An der Zapfsäule ist Dieselrüssel größer als der Benzinrüssel. Deshalb kann es passieren, dass man versehentlich Benzin in ein Dieselauto tankt. Umgekehrt Diesel in einen Benziner füllen - das geht nur mit sehr viel Extrakraft, also Vorsatz. Was aber, wenn es doch passiert ist? Tankt man Diesel in einen Benziner, springt der nicht mehr an, oder geht nach wenigen Metern wieder aus, denn Diesel wird unter viel höherem Druck gezündet, als Benzin. Der Motor bleibt dabei heile. Umgekehrt, wer Benzin in einen Diesel PKW tankt, kann sich einen neuen Motor besorgen. Unter dem hohen Druck zündet der Benzin völlig unkontrolliert und zerstört die Maschine. Also gilt: Augen auf bei der Wahl des Kraftstoffs.

Sprit aus Polen und Tschechien ist minderwertig