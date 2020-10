Wann tankt man am günstigsten?

Verschiedene Studien haben inzwischen die Schwankungen der Spritpreise untersucht. Die Ergebnisse sind bei fast allen Studien gleich: Nachts und morgens bis 5.00 Uhr sind die Preise sehr hoch. Am günstigsten ist es zwischen 18 und 22 Uhr. Der Grund dafür ist einfach: Gerade morgens haben Autofahrer wenig Zeit, weil sie beispielsweise zur Arbeit müssen. Da nimmt sich kaum jemand die Zeit, eine billige Tankstelle zu suchen. Am Abend, wenn der Stress des Tages nachgelassen hat, ist das schon anders.

Bildrechte: Colourbox.de/MDR JUMP Bei den Wochentagen gibt es unterschiedliche Ergebnisse, aber eine gemeinsame Tendenz. Laut den Studien sind die Spritpreise am Freitagabend und am Wochenende höher als in der Woche.

Wo tankt man günstig?

Allgemein können freie und Supermarkt-Tankstellen Sprit häufig günstiger anbieten als große Markentankstellen. Diese sind nach einer Faustregel etwa 2 Cent pro Liter günstiger als die Stationen bekannter Mineralölkonzerne. Das liege beispielsweise am eingeschränkten Serviceangebot bei diesen Tankstellen, so unsere Experten. Günstigere Markentankstellen sind laut RWI und der Spritpreis-App von Clever-Tanken HEM, Jet und Star. Am teuersten sind demnach Aral und Shell sowie Esso und Total.

Lohnt sich ein Umweg?

In einigen Fällen kann es sich lohnen, aufgrund des günstigeren Spritpreises einen Umweg zu fahren. Zum einen lässt sich im Nachbarland oft günstig tanken. Der Grund: In verschiedenen Nachbarländern entfällt die Mehrwertsteuer, so dass der Sprit dort günstiger ist. Das trifft zum Beispiel auf Polen zu. Auch der Weg nach Luxemburg oder Österreich kann sich auszahlen. So lassen sich bei E10 gut und gern 10 bis 20 Cent pro Liter sparen. Pro Tank sind das etwa 5 Euro. Bei Diesel-Fahrzeugen lohnt sich ein extra Umweg allerdings nur selten, die Preise ähneln sich in unseren Nachbarländern. Vorsicht: Zusätzliche Kanister darf man nicht unbegrenzt füllen und über die Grenze bringen.

Zum anderen kann man häufig sparen, indem man von der Autobahn abfährt: Immerhin ist es nichts Neues, dass der Sprit an Autobahn-Tankstellen besonders teuer ist. Wenn das Navi eine Tankstelle oder einen Autohof in der Nähe anzeigt, lohnt sich ein Umweg in der Regel. Auch hier gilt: Gut und gerne 5 Euro kann man bei einem vollen Tank sparen. Ob ich deswegen einen Umweg fahre, hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe, wie weit die nächste Tankstelle entfernt ist und wie leer der Tank ist.

Wie finde ich die billigste Tankstelle?

Bildrechte: imago images / Rüdiger Wölk Online und per App gibt es inzwischen viele Anbieter, die Verbrauchern aktuelle Benzinpreise von Tankstellen in der Nähe oder gar von ganzen Streckenabschnitten zur Verfügung stellen. Die Anbieter erhalten die Preisdaten direkt von der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts. Die Behörde wiederum bekommt die Preise von den Tankstellen in Echtzeit. Die Daten sind daher bei jeder App gleich. Die Angebote unterscheiden sich lediglich in der Benutzerfreundlichkeit. Da muss jeder für sich gucken, womit er am besten zurechtkommt.

Fazit