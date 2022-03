Wege aus der Sucht

Das sind die Suchtkriterien der WHO:

Die Diagnose Abhängigkeit wird gestellt, wenn in den letzten 12 Monaten mindestens drei dieser Kriterien zutrafen.

Welche Drogen und Suchtmittel von Erwachsenen (18 – 64 Jahre) in Deutschland konsumiert werden, erfasst der Epidemiologische Suchtsurvey , der in regelmäßigen Abständen herausgegeben wird. Die letzte Untersuchung stammt aus dem Jahr 2018 und zeigt folgendes:

Sucht auslösende Mittel wirken auf das Belohnungszentrum und lösen dort positive Gefühle aus. Das kann beispielsweise bei einem harmlosen Bier zum Feierabend beginnen und im Alkoholmissbrauch enden. Entscheidend ist, dass sich der Körper an die Droge gewöhnt und immer größere Mengen braucht, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Mit zunehmendem Konsum verändern sich die Gehirnstrukturen und es bildet sich ein Suchtgedächtnis. Das Gehirn „lernt“, dass man sich z.B. beim Alkohol trinken entspannt . Es entstehen mehr Nervenzellen, die auf Alkohol ansprechen. Das führt dazu, dass ein alkoholkranker Mensch auch nach langer Abstinenz schnell rückfällig werden kann. Warum Menschen unterschiedlich anfällig für Süchte sind, kann genetisch begründet sein oder am familiären oder sozialen Umfeld liegen

Die Erkenntnis, dass man in einer Abhängigkeit steckt, kommt oft langsam und schleichend. Lange will man es nicht wahrhaben. Oft sind es Freunde, Bekannte oder die Familie, die einen darauf ansprechen. Manchmal treten auch gesundheitliche Probleme aufgrund des Missbrauchs auf.

Konsumiere ich allein oder in Gesellschaft?

Nehme ich die Droge täglich / zu bestimmten Tageszeiten / Anlässen?

Orientiert sich mein Tagesablauf am Konsum der Droge?

In welcher Dosis konsumiere ich?

Wie lange geht der Konsum schon?