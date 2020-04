Solarstrom vom Balkon

Im Grunde musst du für die eigene Stromerzeugung nichts weiter machen, als das oder die Solarmodule an einem möglichst sonnigen Ort anzubringen, den mitgelieferten Wechselrichter (der verwandelt den Gleichstrom von der Solarzelle in nutzbaren Wechselstrom) und die Anschlusskabel zu verbinden und dann in eine ganz normal Schuko Steckdose zu stecken. Erzeugen die Zellen Strom, fließt der direkt in den Stromkreislauf deiner Wohnung und kann zum Beispiel genutzt werden, um Computer, Fernseher oder Kühlschrank zu betreiben. Für die Waschmaschine reicht die Power in der Regel nicht.