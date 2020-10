Einen Straßenhund aus dem Ausland adoptieren, das ist zu beachten

Rein zahlenmäßig ja, denn jedes Jahr werden bis zu 80.000 Hunde in deutschen Heimen abgegeben. Das Problem: viele Hunde sind kaum noch vermittelbar. Warum erklärt Tierschutzexpertin Petra Zipp von der Tierschutzorganisation Tasso e.V. : "Wenn Sie einen familienfreundlichen Hund suchen, kommen Sie bei deutschen Hunden in den Heimen schnell an Ihre Grenzen. Denn dort gibt es viele alte, kranke oder auch problematische Hunde. Tiere aus Rumänien oder Spanien sind oft tatsächlich jünger, gesünder und unproblematischer." Das liegt unter anderem an der großen Auswahl der dortigen Tierheime. Gerade in Rumänien leben nicht selten mehrere tausend Hunde in einem Heim. Und die vermittelnden Organisationen aus Deutschland können da natürlich aussuchen.