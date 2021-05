Steuererklärung in Corona-Zeiten - so holst du das Maximum raus!

Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag verändert. Viele sitzen im Homeoffice oder bekommen Kurzarbeitergeld. Eltern haben einen Kinderbonus erhalten, viele Pflegekräfte wurden ebenfalls finanziell für ihren Einsatz belohnt. All das hat Auswirkungen auf die Steuererklärung für 2020. Einfach so die Kreuzchen vom Vorjahr übernehmen klappt diesmal nicht. Man sollte sich etwas intensiver mit den Formularen auseinandersetzen – dazu rät die Stiftung Warentest .

Bildrechte: imago images / Jochen Eckel

Weil so viele von uns jetzt von zu Hause aus arbeiten, wurde die Homeoffice-Pauschale eingeführt. Damit können entstandene Mehrkosten durch Strom, Heizung und Telefon geltend gemacht werden. Fünf Euro pro Arbeitstag können abgerechnet werden - bis zu maximal 600 Euro. Dafür spielt es keine Rolle, ob du in einem Extra-Arbeitszimmer oder am Küchentisch gearbeitet hast. Die Pauschale gehört zu den Werbungskosten. Steuerliche Auswirkungen hat die Pauschale erst dann, wenn du Gesamt-Werbungskosten von über 1.000 Euro hast.