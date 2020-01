Standheizung nachrüsten – was der Einbau kostet

Eine Standheizung im Auto nimmt dem Winter den Schrecken: Sie bringt in den Minuten vor dem Start den Innenraum auf Wohlfühltemperatur und macht die Scheiben eisfrei. Außerdem wird der Motor schon etwas vorgewärmt und so in der kalten Jahreszeit geschont. Wer eine Standheizung nicht schon ab Werk ordern konnte, findet auf dem Markt zahlreiche Nachrüst-Sets und leider auch einige gefährliche Heizungen.