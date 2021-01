Tipps zum Sporttreiben in der kalten Jahreszeit

Auch an der frischen Winterluft kannst du dich jetzt fit halten. Dabei gibt es einiges zu beachten. So musst du dich mehr aufwärmen als sonst und immer zusehen, dass du nicht so schnell auskühlst. Joggen , Radfahren (wenn es nicht gefroren ist), Walking und ein paar Runden auf dem Trimm-dich-Pfad sind gut geeignet im Winter.

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum es vielen schwerfällt, in den Wintermonaten draußen Sport zu treiben. Da ist zum einen die Dunkelheit. Die kann aufs Gemüt schlagen und deine Motivation in den Keller schicken. Und es fällt uns auch schwerer, die Orientierung in der Dunkelheit zu behalten. Dadurch bewegen wir uns nicht so frei wie im Sommer. Zum anderen ist da die Temperatur. Wenn die am Gefrierpunkt oder darunter ist, atmen wir - richtigerweise - nicht so tief ein, nehmen nicht so viel Sauerstoff auf und sind nicht so leistungsfähig wie sonst.