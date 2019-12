Tipps zum Sporttreiben in der kalten Jahreszeit

Sich im Kalten und Dunklen zu Bewegung zu motivieren, fällt vielen Sportlern schwer. Oft wird das Training deshalb in den Wintermonaten ins Fitnessstudio verlagert. Doch mit dem richtigen Pensum, adäquater Kleidung und ein paar weiteren Tipps kann man auch im Kalten gut draußen Sport treiben.

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum es vielen Sportlern schwerfällt, in den Wintermonaten draußen Sport zu treiben.

Einerseits etwa, weil sie uns aufs Gemüt schlägt, andererseits auch, weil Dunkelheit unsere visuelle Wahrnehmung einschränkt, uns also vorsichtiger agieren lässt. Und dann sind da noch die Prozesse in unserem Körper, die bei Kälte anders, oft "gebremster" ablaufen. Die Temperaturen in den Muskeln, Sehnen und Bändern sinken.