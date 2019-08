Spiel- und Computersucht: So schützen Eltern ihre Kinder

Kristin Langer betont, dass Kinder und Jugendliche den Umgang mit der digitalen Welt erst lernen müssten. Da seien Eltern auch als Vorbilder wichtig. Werden Kinder bei der Smartphone- oder Computernutzung sich selbst überlassen, steigt auch das Risiko für das Abgleiten in eine Sucht oder in eine Phase übermäßiger Nutzung.

Damit Kinder und Jugendliche für sich verstehen lernen: Was reizt mich an den Spielen denn so und warum macht mir das so viel Spaß?

In fast allen Debatten zu Suchtgefahren für Heranwachsende durch digitale Medien wird das kostenlose Computerspiel "Fortnite" erwähnt. Das vor allem unter Jungen und männlichen Teenagern extrem beliebte Videospiel läuft auf PCs, Computerkonsolen, Tablets und Smartphones und gilt wegen seiner Spielmechanik als besonders suchtgefährdend. Im sogenannten "Battle Royale Modus" des Spiels landen 100 Spieler auf einer Insel, müssen Ausrüstung aufsammeln, Fallen bauen und die anderen Spieler töten. Wer am Ende als Einziger übrig bleibt, hat gewonnen.

Wichtig ist auch, dass ich mir als Erwachsener selbst ein Bild von dem Spiel mache und mir dazu auch eine Haltung bilde: Also ob ich Spiele mit Waffen oder Gewalt in Ordnung finde oder nicht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drückt es ähnlich aus: Wenn Spiele zunehmend an erster Stelle stehen und andere Aktivitäten beeinträchtigen, spreche man von Computerspielsucht. "Für die Diagnose muss das Verhaltensmuster von ausreichender Schwere sein und wesentliche Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen", heißt es in der Erklärung der WHO, die SCHAU HIN! zitiert. Die WHO hat im Juni 2018 Spielsucht zur Krankheit erklärt.