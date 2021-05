Sonnenbrillen mit Sehstärke: Darauf kommt es an

Sonnenbrillen mit Sehstärke gibt es bei Augenoptikern oder in den Online-Shops von Optiker-Ketten schon ab 20 Euro bis 30 Euro. Das sind dann Einstärken-Gläser. Für Gleitsicht-Sonnenbrillen für den schnellen Wechsel von Nah auf Fern werden in der Regel mindestens 140 Euro fällig. Extras wie bruchsichere Gläser, ein Schutz gegen Kratzer, eine Entspiegelung oder eine Polarisation können die Preise noch etwas weiter nach oben treiben. Die überregionale Brancheninitiative "Kuratorium Gutes Sehen" (kurz: KGS) rät zum Kauf im Fachgeschäft, selbst wenn die Preise dort über denen von Discountern oder Online-Shops liegen. Für Sonnenbrillen gebe keine Instanz, die jedes Modell auf den UV-Schutz überprüft . Dabei ist der aus Sicht von Wolfgang Wesemann vom KGS das wichtigste Kriterium beim Kauf einer Sonnenbrille mit Sehstärke:

Die Brillengläser sollten bis 400 Nanometer schützen. Das ist die UV-Grenze. Diese Brillen erkennt man an der Kennzeichnung UV400.

Wie normale Brillen könnten auch Sonnenbrillen mit Sehstärke sämtliche optischen Anforderungen erfüllen. Der Optiker kann also Kurz- und Weitsichtigkeit korrigieren und auch Prismenkorrekturen einbauen.

Wer eine Sonnenbrille mit Sehstärke kauft, muss sich für eine von fünf Tönungsstufen entscheiden. Die hat nichts mit dem UV-Schutz zu tun. Die Tönungsstufe gibt an, wie stark die Brille die Augen vor blendenden Sonnenstrahlen bewahrt.

• Sonnenbrillen mit Filterkategorie 4 (92 bis 97 Prozent Lichtabsorption) sind am dunkelsten getönt und für den Einsatz im Hochgebirge, im Schnee und auf Gletschern gedacht.

Generell werden in den letzten Jahren die meisten Brillen mit der Filterkategorie 3 verkauft. Das ist mir persönlich manchmal schon zu dunkel. Wenn ich im Sonnenschein Auto fahre und komme in einen Tunnel, dann sehe ich einer Brille mit Kategorie 3 nichts mehr. Das ist nicht optimal.

Die Kunststoff-Brillengläser sind leider ein bisschen kratzempfindlich. Deswegen muss man das auch eine extra Hartschicht haben. Und wenn die Sonnenbrille schlecht behandelt werden und zum Beispiel am Strand immer im Sand liebt, dann verkratzt die trotz dieser Schicht. Und dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob man gehärtete, mineralische Gläser nimmt.

Diese Gläser sind dann wiederum nicht so bruchsicher. Für den Einsatz beim Sport eignen sie sich daher weniger.

Das kommt auf den Einsatzzweck an, sagt Raphael Kottmeier. Er schreibt für das Bergzeit Magazin, trägt selbst Brille und ist als Wanderer und Sportler viel in der Natur und den Bergen unterwegs. Ein sinnvolles Extra für alle Sonnenbrillen mit Sehstärke ist aus seiner Sicht eine Entspiegelung. Den Unterschied zu einer nicht entspiegelten Brille merke man etwa am Strand.