Wie finde ich die richtige Sonnenbrille?

Sonnenbrillen schützen unsere Augen vor dem sichtbaren Sonnenlicht. Durch ihre Tönung verringern sie die Blendwirkung der Sonne. So können wir auch bei hellem Licht gut sehen. Sonnenbrillen schützen aber auch vor dem nicht sichtbaren UV-Licht . Das ist besonders schädlich für unsere Netzhaut. Experten schätzen, dass gut ein Drittel aller Hornhaut- und Bindehauterkrankungen im Alter von UV-Strahlen verursacht wird. Grund genug also, die Augen im Sommer entsprechend zu schützen.

Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Je heller es draußen ist, desto stärker sollte die Tönung sein. Von Kategorie 0 bis Kategorie 4 gibt es fünf verschiedene Grade. Los geht’s bei einer ganz leichten Tönung für den Spaziergang am Sommerabend. Die kräftigste Tönung eignet sich zum Beispiel bei strahlendem Sonnenschein auf der Skipiste. Aber Tönung ist nicht gleich UV-Schutz. Das heißt eine besonders dunkle Brille schützt nicht unbedingt besser vor der gefährlichen Strahlung schützen. UV-Schutz selbst wird in Nanometer angegeben. In Mitteleuropa ist ein Schutz bis 380 Nanometer Wellenlänge normal. Ist auf der Sonnenbrille ein CE-Zeichen aufgedruckt, dann erfüllt die Brille die in der EU geltende Norm. Das Problem: So ein CE-Zeichen kann man auch nachmachen und auf Billigmodelle aufdrucken. Deshalb im Zweifel einfach vom Optiker noch mal checken lassen. Außerdem braucht eine wirklich gute Brille noch entspiegelte Gläser und zwar von beiden Seiten. Stehen die Gläser nämlich ein bisschen zu weit vom Auge ab, fällt das Licht von hinten auf´s Glas und wird von dort ins Auge reflektiert, inklusive UV-Strahlung. Und deshalb muss eine Brille auch gut sitzen.