So klappt es mit den Frühlingsblühern!

Im Handel wird das Angebot an Frühblüher von Tag zu Tag größer. Ob Narzissen, Tulpen, Krokusse, Primeln oder Hyazinthen – schon ab ca. 80 Cent gibt es die vorgetriebenen Pflanzen im Plastiktopf.

Ob Discounter, Baumarkt oder Gartenfachmarkt: Schon beim Kauf ist einiges zu beachten, um auch wirklich Freude an den Pflanzen zu haben. So sollten Pflanzen oder Zwiebeln fest in der Erde stecken und sichtbar Wurzeln gebildet haben. Ist die Zwiebeln zu klein, besteht die Gefahr, dass sich zu kleine oder gar keine Blüten bilden. Pflanzen mit welken Blättern lässt man besser stehen.