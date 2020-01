So überleben Smartphones eisige Temperaturen

Die meisten Smartphones funktionieren mit einem Lithium-Ionen-Akku , in dem sich die Ionen in einer Elektrolytflüssigkeit zwischen Plus- und Minus-Pol bewegen. Kälte verlangsamt diese Prozesse: Die Flüssigkeit wird zäher.

Wer das Smartphone bei Kälte nah am Körper in einer Innentasche oder eine Hosentasche trägt, schützt das Gerät am besten vor Minusgraden. Auch spezielle Handy-Hüllen gegen Minusgrade können helfen. In Rucksack oder der Außentasche der Skijacke kann das Smartphone dagegen schnell abkühlen. Auch im geparkten Auto sollte das Telefon nicht liegen bleiben, da es dort schnell so kalt wie draußen wird.