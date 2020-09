Schwanger und Katze: Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Die Hauptgefahr geht von der Ansteckung mit einer Toxoplasmose aus. Diese Krankheit kann Embryos so schädigen, dass sie mit schweren Fehlbildungen oder gar tot auf die Welt kommen. Das kann allerdings nur passieren, wenn die Schwangere noch nicht immun gegen den Erreger ist. Hatte man einmal Kontakt, entwickelt man nämlich eine Immunität, schätzungsweise auf 70 bis 80 Prozent aller Erwachsenen trifft das zu. Problematisch wird es also für Schwangere, die nicht immun sind und sich während der Schwangerschaft über den Kontakt mit Katzenkot infizieren. Außerdem kommt der Erreger auf ungewaschenem Obst und Gemüse, in rohem Fleisch und im Gras oder auch in Sandkästen vor, die von Katzen besucht werden.