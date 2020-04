Schützt eine Fahrradcodierung vor Diebstahl?

Jedes Bike hat eine Rahmennummer mit Angaben des Herstellers. So lässt es sich zwar eindeutig identifizieren, aber eben nicht immer klar seinem Eigentümer zuordnen. Bei einer Polizeikontrolle kann so nicht überprüft werden, ob das Rad wirklich dem jeweiligen Fahrer gehört, es sei denn, der Besitzer hat es schon mit dazugehöriger Rahmennummer als gestohlen gemeldet. Ist dein Fahrrad codiert und ein anderer wird damit angehalten, kann die Polizei sofort feststellen, ob es demjenigen gehört oder nicht. Deshalb ist eine Codierung immer der bessere Weg, sein Rad zu schützen. Vergiss aber nicht, neben der Codierung auch in ein ordentliches Schloss zu investieren.

Bildrechte: imago images / Sämmer

Ein weiterer Vorteil: Versicherungen gewähren meist einen Rabatt von bis zu zehn Prozent, wenn das Fahrrad codiert ist. Dabei wird eine individuelle Codenummer in den Rahmen codiert oder mit einem Spezialaufkleber am Rahmen befestigt. Das übernimmt der Fahrradladen des Vertrauens oder der ADFC. In größeren Städten bietet auch die Polizei diesen Service an.