Wenn es schneit oder friert: Diese Pflichten haben Hausbesitzer und Mieter

Ist ein befestigter Fußweg vorhanden, muss der meistens so breit geräumt sein, dass zwei Personen gut aneinander vorbei passen. Die meisten Gemeinden schreiben einen Korridor von 1,50 Meter Breite vor. Ist der Weg aber nur 80 Zentimeter breit, muss er komplett geräumt werden. Wer vor seinem Grundstück keinen befestigten Fußweg hat, muss in der Regel trotzdem einen Streifen zwischen einem und anderthalb Meter Breite so beräumen, dass dort gefahrlos gelaufen werden kann. Außerdem müssen Anlieger an eine Straße auch die Zufahrt zu Ihrem Grundstück so räumen, dass zum Beispiel der Postbote rutschfrei zum Briefkasten kommt. Viele Häuser liegen nicht direkt am Fußweg, sondern haben einen Grünstreifen dazwischen, der der Stadt gehört. Das Grundstück grenzt also nicht unmittelbar an den Fußweg. In diesem Fall kommt es darauf an, was die Satzung der Gemeinde vorsieht. Diese kann vorsehen, dass die Streu- und Räumpflicht dennoch bei dem Eigentümer liegt.