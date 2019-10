Schnäppchen machen über Zoll-Auktionen: So funktioniert es

Ähnlich wie bei eBay und Co.: Wer mitbieten will, muss sich zunächst beim Zoll-Auktionshaus kostenlos registrieren und erhält für die Versteigerungen ein Pseudonym. Zugelassen sind grundsätzlich nur Bieter über 18 Jahre. Dann können auf die gewünschte Ware Gebote abgegeben werden. Wie bei den bekannten Internetauktionen auch sehen Bieter, wenn ihre Höchstsumme überboten wird. Dann können sie ihr Gebot erhöhen. In der Regel laufen die Auktionen zehn bis 14 Tage. Den Zuschlag erhält wie gewohnt der Höchstbieter. "Der bekommt dann per E-Mail eine Gewinnbenachrichtigung. Da steht auch drin, wie man das Ganze bezahlt", sagt Michael Bender. Große Gegenstände wie etwa Fahrzeuge müssen meist abgeholt werden – bei der versteigernden Behörde. Das Hauptzollamt Gießen hat kein eigenes großes Lager. Kleinere Ware wird häufig auch versendet. Die Kosten dafür werden in der Auktion selbst genannt.