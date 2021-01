Schlüssel weg: So erkennst du gute Schlüsseldienste

Wer keinen Zweitschlüssel dabei oder einen weiteren Schlüssel beim Nachbarn deponiert hat, hat keine Wahl: Der Schlüsseldienst muss kommen. Verbraucherschützer warnen immer wieder vor schwarzen Schafen unter den Diensten. Sie haben daher eine Art Leitfaden zusammengestellt und dafür auch Preise erfragt. So kostet etwa die Türöffnung an einem Feiertag in Sachsen-Anhalt im Schnitt 90 Euro, in Sachsen und Thüringen um die 100 Euro. Deutlich mehr sollte der Schlüsseldienst auch nicht kosten. Trotz der Notsituation sollte man einen kühlen Kopf bewahren und nach einem Festpreis fragen, in dem auch schon der Nacht- und Feiertagszuschlag enthalten ist. Auch wenn der Schlüsseldienst nach der Arbeit Druck macht und mehr verlangt, sollten Verbraucher nicht mehr zahlen. Viele Firmen verlangen zwar eine sofortige Barzahlung. Das ist aber keine gesetzliche Pflicht. Auf Wunsch kann auch eine Rechnung nach sorgfältiger Prüfung später bezahlt werden.

Für Mieter oder auch Firmenangestellte kann es richtig teuer werden, wenn sie einen Schlüssel für eine Schließanlage verlieren. Das kostet im Extremfall bis zu 10.000 Euro. Wenn der Mieter fahrlässig handelt, muss er den Austausch auch zahlen. Also etwa wenn er den Schlüsselbund auf dem Beifahrersitz liegen lässt. In solchen Fällen müsse aber immer noch eine so genannte Missbrauchsgefahr zum eigentlichen Verlust dazu kommen. Heißt: Wenn die Adresse am Bund dran ist oder der Personalausweis mit gestohlen wird, kann der Dieb möglicherweise sofort in die Wohnung oder das Haus eindringen. In solchen Fällen dürfe die Anlage auf Kosten des Mieters gleich komplett getauscht werden. Wer dagegen bestohlen oder ausgeraubt wird, handelt nicht fahrlässig. In solchen Fällen muss der Vermieter den Tausch der Schließanlage übernehmen.