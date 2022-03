Schlafmythen - das hilft wirklich gegen Schlafstörungen

Das kommt darauf an, wann du ins Bett gehst. Wissenschaftler sind sich einig, dass der Schlaf im ersten Drittel der Nacht am gesündesten ist, weil du da besonders tief schläfst. Gehst du also vor Mitternacht ins Bett, ist der Schlaf vor 24 Uhr tatsächlich am erholsamsten. Bist du aber eine Eule und findest erst spät Ruhe, bekommst du trotzdem ein erholsames erstes Schlafdrittel, aber eben erst nach Mitternacht.

Das ist definitiv ein Mythos. Vorschlafen funktioniert nicht. Der Körper reagiert immer nur auf ein vorangegangenes Schlafdefizit. Bist du ausgeruht und willst für die Party am Abend vorschlafen, wirst du sehr wahrscheinlich gar nicht zur Ruhe kommen. Falls du doch ein bisschen schlafen kannst, wirst du trotzdem müde sein, wenn du am Morgen nach der Party zeitig aufstehen musst. Was funktioniert ist Nachschlafen: Also am Abend nach der Party früh ins Bett und du bist am nächsten Morgen wieder fit.