Schäden durch Haustiere – Wer kommt dafür auf?

Der Hund rennt beim Gassigehen einen Radfahrer um. Dabei werden Kleidung und Fahrrad beschädigt. Die Katze hinterlässt Krallenspuren am Türrahmen. Der Hamster knabbert die Fußleisten in der Mietwohnung an. Haustiere können sehr kostspielige Schäden verursachen. Für diese Ernstfälle sollten die Besitzer gut abgesichert sein.