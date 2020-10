Richtig schwitzen in der Sauna

Warum Sauna gut tut

Rein praktisch wird beim Saunagang der Körper passiv von außen stark erwärmt, dann stark abgekühlt und dann kann er sich ausruhen. Das bewirkt erstmal eine Gewöhnung an große Temperaturunterschiede und Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten. Durch die starke Erwärmung wird zudem ein künstliches Fieber erzeugt. Das erhöht die Aktivität der Immunzellen und beugt Infekten vor. Der Wechsel von Wärme und Kälte trainiert die Blutgefäße, es ergeben sich positive Effekte für Kreislauf und Blutdruck. Muskeln und Atmung entspannen sich. Und nicht zuletzt hat die Sauna auch eine beruhigende Wirkung - gut also gegen Stress. Manche Mediziner schreiben der Sauna auch einen positiven Effekt bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis zu.

Welche Sauna die richtige ist

Große Spaß- und Freizeitbäder bieten oft ganze Saunalandschaften mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu schwitzen. Kleine Saunen haben oft nur ein oder zwei Varianten:

Bildrechte: imago/Westend61 Das Dampfbad, auch türkisches Bad oder Nebelsauna genannt. Hier herrschen Temperaturen von 40° bis 50° und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das öffnet die Poren der Haut, befreit die Atemwege und entspannt die Muskulatur. Wenn du hohe Temperaturen eher schlecht verträgst oder gar Kreislaufprobleme hast, dann ist diese sanfte Form für dich besser verträglich.



Die klassische Sauna, gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Am bekanntesten ist die Finnische. Sie ist mit 80° bis 110° Lufttemperatur eine der heißesten Formen. Je weiter oben man sitzt, desto heißer ist es. Hier ist es mit bis zu 30 Prozent Luftfeuchtigkeit eher trocken. In regelmäßigen Abständen wird Wasser auf heiße Steine gekippt. Durch den Aufguss wird es noch wärmer in der Saune. Gerade Anfänger sollten die maximalen 8 bis 15 Minuten Aufenthaltsdauer beachten. Der Körper sollte nicht überfordert werden.

In der Biosauna bzw. Sanarium ist nur mäßig warm: 40° bis 55° bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Aufgüsse gibt es hier nicht. Oft wird das Saunaerlebnis mit ätherischen Düften und spezieller Beleuchtung intensiviert. Diese gut verträgliche Sauna ist besonders für Anfänger oder auch für Saunagänger mit hohem Blutdruck geeignet.

Darüber hinaus gibt es noch viele Sauna-Varianten, wie Banja, Caldarium oder Stollensauna.

Wie du dich vorbereitest

Bildrechte: imago/allOver-MEV Wer noch nie in einer Sauna war, fragt am besten zunächst mal den Hausarzt, ob der Bedenken hat. Ein zu viel und zu lange kann Herz- und Kreislauf schaden. Ein guter Bade- oder Saunameister vor Ort wird darauf hinweisen. Fühlst du dich körperlich fit, dann kann’s losgehen mit dem Saunatasche packen: Neben Bademantel und Badelatschen gehört dort unbedingt ein spezielles Saunatuch hinein. Das saugt Schweiß besser auf als ein normales. Es ist gut zwei Meter lang, sodass du auch im Liegen komplett darauf passt. Zum vorher und nachher Duschen brauchst du noch ein, zwei normale Handtücher und Duschgel. Wer außerhalb der Saunakabine nicht nackt sein möchte, sollte Badesachen mitnehmen. Und zum Ruhen warme Socken und eventuell was zum Lesen. Für den Saunabesuch kann man sich gut drei Stunden Zeit nehmen. Vorher etwas Leichtes essen ist eine gute Idee, aber nicht zu viel und vor allem keinen Knoblauch oder ähnliche stark riechende Gewürze. Nach dem Saunieren ist erst mal Ruhe angesagt, damit sich der Körper wieder erholen kann. Auf keinen Fall sollte man sich nach der Sauna noch zum Sport oder einem langen Kneipenabend verabreden.

So saunierst du richtig

Zuerst duschen: Kosmetik und Fett auf der Haut werden entfernt, so schwitzt es sich leichter. Wichtig: Nach dem Duschen immer ordentlich abtrocknen, sonst kühlt das Wasser auf der Haut in der Sauna zu lange und du kommst nicht ins Schwitzen. Schmuck, Uhren, Parfüm und vor allem elektronische Geräte wie Handys gehören nicht mit in die Saunakabine. In Deutschland geht man immer komplett nackt in die Sauna, nur mit Saunatuch. Darauf setzt oder legt man sich dann in der Sauna. Nie auf das blanke Holz oder die Fliesen setzen! Das ist extrem unhygienisch und ein absolutes Sauna-no-go. Am besten beginnt man auf der untersten Stufe und gewöhnt sich erst einmal an die Temperatur. Nach acht bis fünfzehn Minuten ist der erste Saunagang beendet. Oder auch, wenn du dich vorher schon müde und erschöpft fühlst. Übertreib es nicht – der Körper braucht ein bisschen Zeit, um sich an die hohen Temperaturen zu gewöhnen. Nach dem Saunagang wird der Schweiß abgeduscht und dann geht´s entweder an die frische Luft oder ins Tauchbecken – je nach Geschmack lauwarm oder eiskalt. Achtung: Nie nach der heißen Sauna direkt ins kalte Becken springen! Erstens ist das unhygienisch und für andere Saunagäste unzumutbar, in deinem Schweiß zu baden. Zweitens ist der große Temperaturunterschied eine große, Belastung für den Körper. Nach Saunagang und Abkühlung sind 20 bis 30 Minuten Ruhe angesagt. Dann kann je nach Belieben der nächste Saunagang starten. Zwei bis drei Saunagänge sind für den gesundheitlichen Aspekt ausreichend. Am wichtigsten ist aber das persönliche Wohlbefinden. Wem es zu anstrengend wird, der sollte aufhören und sich ausruhen.

Die richtige Erholung

Bildrechte: imago/allOver-MEV Manche Saunabesucher genießen es, zwischen den Saunagängen an die frische Luft zu gehen. Andere setzte sich ans Feuer oder legen sich auf die Liege, um richtig abzuschalten. Smartphone und Laptop sollten tabu sein. Es stört nicht nur die anderen Besucher, es lässt auch dich nicht zur Ruhe kommen. Ein gutes Buch oder eine Zeitschrift können hingegen beruhigend wirken. Nach der Sauna ist auch zu Hause eher Ruhe angesagt. Nur so hat der Körper, haben Muskeln, Nerven und Kreislauf ganz lange etwas von der entspannenden Wirkung.

Diese Saunasünden solltest du vermeiden:

Nie mit der nackten Haut aufs Holz der Saunabänke setzen. Das ist erstens heiß und zweitens sehr unhygienisch. Ein ausreichend großes Saunatuch ist daher wichtig. Badekleidung hat in der Saunakabine nichts verloren. Das ist unhygienisch und durch die erhitzten, synthetischen Stoffe von Bikini und Badehose auch noch ungesund für die Haut. Erlaubt ist das nur bei bestimmten Dampfbädern. Mit Parfüm oder stark duftenden Ölen sollte man nicht in die Sauna gehen. Man sollte sich den Schweiß nicht in der Saunakabine von der Haut streifen oder bürsten. Das könnte andere Besucher treffen. Tritt nie mit nackten Füßen auf andere Saunatücher. Ruheliegen werden nicht mit einem Handtuch besetzt, während man selbst in der Saunakabine ist. Während eines Aufgusses sollte man die Saunakabine möglichst nicht betreten. Die kalte Luft beim Türöffnen macht die Wirkung schnell zunichte. Wird es dir aber durch den Aufguss zu heiß, kannst du natürlich jederzeit rausgehen. Die Sauna ist nicht zum Fummeln oder Flirten da. Lass deine Hände bei dir, wenn du mit Partner oder Partnerin unterwegs bist. Auch tabu ist es, andere Saunagäste anzustarren oder jemandem zu nah auf die Pelle zu rücken.

Wie oft du in die Sauna kannst

Der grundsätzliche Rat lautet: Einmal pro Woche für drei Saunagänge. Der Effekt hält gut sieben Tage an. Öfter zu gehen, schadet gesunden Menschen nicht, bringt aber gesundheitlich auch nicht mehr.

Was es noch zu beachten gibt