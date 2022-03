Trend-Diät Saftkur: Kann man damit wirklich abnehmen und dem Körper etwas Gutes tun?

Man nimmt dauerhaft nur ab, wenn man die Energiebilanz im Blick hat. Also weniger zuführen als man braucht oder eben mehr verbrauchen. Und am besten kombiniert man das auch: Also ausgewogene Ernährung und Bewegung, aber auch Stressreduktion. Das hat Auswirkungen auf achtsames und langsames Essen und somit auf die Sättigung.