Was hilft gegen Rückenschmerzen?

Er kann dich natürlich nicht zum Rückentraining treiben. Aber er kann dafür sorgen, dass Du im Arbeitsalltag deinen Rücken so belastest und entspannst, dass du erst gar keine Rückenprobleme bekommst. „Rückengesundheit ist auch Sache der Verantwortlichen einer Firma. Sie müssen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze ergonomisch sinnvoll eingerichtet sind “, so unser Experte. Angestellte die durch Rückenschmerzen/Probleme ausfallen, verursachen nämlich enorme finanzielle Kosten für die Firmen selber und die Krankenkassen .

Training heißt also nicht unbedingt ins Studio oder Onlinekurs. Der Wechsel aus Anspannung und Entspannung kann in vielen Bereichen trainiert werden.

Alles leicht gesagt, du solltest aber wenigstens versuchen, die eine oder andere Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen. Sich den ganzen Tag zu verkrampfen und auf die intensive Trainingssession am Feierabend zu warten, wird auf Dauer nicht funktionierten.

Es gibt unzählige Angebote fürs Rücktraining im Netz. Von der gesetzlichen Krankenkasse bis zum Fitness-Influencer. „Vieles davon ist ganz hilfreich, wenn Sie nur leichte Probleme haben oder Ihren Rücken einfach stärken wollen. Gut ist dabei, wenn Sie am Anfang befragt werden, wie Ihr Allgemeinzustand ist, wo Sie ihre Probleme haben usw. Wenn Sie dann ein auf Sie zugeschnittenes Trainingsprogramm bekommen, können Sie damit eigentlich ganz gut arbeiten“, rät Jürgen Reif. Das gilt, wenn du nur leichte Probleme hast oder vorbeugend trainieren willst. Es gibt nämlich laut unserem Experten auch viele Angebote, die dir nicht unbedingt helfen müssen: „Vorsicht vor allgemeinen Aussagen, wie -Wenn Sie diese eine Übung machen, werden Sie nie wieder Schmerzen bekommen. - Das muss auf Sie nicht zutreffen. Außerdem werden manche Angebote von jungen, wirkliche fitten Leuten vorgeführt, die Sie als Mensch mit Rückenschmerzen nie so nachmachen sollten“. Merke: Im Netz kann niemand kontrollieren, ob du dein Training wirklich richtig absolvierst und dir nicht eher schadest, als nutzt.

„Um allgemein etwas für den Rücken zu tun, hilft immer Bewegung. Sportarten wie Walken, Schwimmen oder Radfahren, sind prima. Es muss aber wirklich auch immer auf die ganz individuellen Probleme geschaut werden“, rät unser Experte. Einfach ins Fitnessstudio und Rückenmuskeln aufbauen, könnte schiefgehen, denn bei Rückenproblemen ist es wichtig, nicht nur den Rücken, sondern auch die Bauchmuskeln zu trainieren. Nur in einem gesunden Zusammenspiel halten alle Muskeln deinen Körper aufrecht. Um diese Balance hinzubekommen, lohnt es sich, mal von einem Trainer oder Physiotherapeuten beraten zu werden. Auch das Trainieren an sich, will laut unserem Experten gelernt sein: „Es kann bei den Übungen schon mal passieren, dass Sie Ihren Rücken spüren, es sollte aber kein Schmerz sein, der sich während der Übung verstärkt. Dann machen Sie entweder was falsch oder es ist nicht die richtige Übung für Sie.“ Entweder immer mal wieder bei der Arbeit oder wenigstens zehn Minuten am Tag bewusste Übungen – das solltest du deinem Rücken gönnen.