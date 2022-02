Wenn Friseur oder Tätowierer einen Fehler machen

Haareschneiden und Tätowieren sind Vertrauenssache und für manch einen eine sensible Angelegenheit. Viele Kunden haben genaue Vorstellungen, wie sie aussehen möchten. Wenn dann etwas schiefgeht, kann ein böser Streit entbrennen - als Ultima Ratio endet er vor Gericht, wenn der entstellte Kunde auf Schadenersatz oder gar Schmerzensgeld klagt. Die gute Nachricht: Kunden haben in beiden Fällen Verbraucherrechte.

Man sollte dem Friseur die Chance geben, das Ergebnis zu verbessern. Anderenfalls läuft man Gefahr, seine Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zu verlieren. Nur wenn der Salon eine Nachbesserung verweigert oder der zweite Rettungsversuch scheitert, dürfen Verbraucher zur Konkurrenz gehen und dem Schadenverursacher die Kosten danach in Rechnung stellen. Bei misslungenen Tattoos gilt dieses Prinzip im Grundsatz auch. Allerdings nur für kleinere Korrekturen.

Warte nicht mit deiner Reklamation, sondern sprich direkt vor Ort beim Friseur oder Tätowierer an, wenn etwas nicht stimmt. Sonst könnten spätere Beschwerden ins Leere laufen. Ein Beispiel aus der juristischen Praxis: Eine Frau verlangte Schmerzensgeld von ihrem Friseur, weil er ihr Haar so geschnitten hatte, dass die Kopfhaut durchschien. Dabei hatte sie vorab extra darauf hingewiesen, dass ihr Haar sehr dünn sei und es deshalb nur sehr vorsichtig kürzt werden solle. Doch das Amtsgericht entschied gegen sie. Der Grund: Sie hatte sich nicht sofort beschwert, sondern erst nach zwei Tagen.

Haare wachsen nach. Schlimmer sind bleibende äußere Veränderungen. Deshalb geht es vor Gericht meist nicht um misslungene Haarschnitte, sondern um gravierendere Fälle. Wenn zum Beispiel Haare oder Haut durch Chemikalien geschädigt wurden. In einem besonders folgenreichen Fall bekam ein Mädchen ein Rekordschmerzensgeld von 18.000 Euro zugesprochen, weil ihre Kopfhaut zum Teil abgestorben war. Ein Färbemittel war vom Friseur falsch angewendet worden.

Hohe Entschädigungen werden aber nur selten gezahlt: Wenn Kunden erhebliche Schmerzen erdulden mussten oder so entstellt sind, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Meist geht es um kleinere Summen. So bekam eine Frau 50 Euro Schmerzensgeld, weil das Färben ihrer Haare nicht geklappt hatte. Sie wünschte sich einen bunten Farbverlauf für den ihr Haar aber zu dunkel war. Nach mehreren Versuchen war ihr Haar so angegriffen, dass es abgeschnitten werden musste. Sie zog vor Gericht und bekam die Friseurkosten von 200 Euro zurück und 50 Euro Schmerzensgeld obendrauf.