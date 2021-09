Trolle im Netz: So reagierst du richtig auf Hass und Krawall im Internet

Die Initiative „HateAid“ will Opfern von Hasskommentaren im Internet helfen, sich juristisch zu Wehr zu setzen - unter anderem mit Rechtsberatung und der Übernahme von Prozesskosten. „Es muss klar sein: Das Netz ist kein rechtsfreier Raum“, sagte die Geschäftsführerin von HateAid, Anna-Lena von Hodenberg. Deshalb müsse man Betroffenen Instrumente an die Hand geben, um sich gegen die Täter zu wehren.

Egal ob man persönlich betroffen ist oder mitbekommt, dass jemand anders im Internet angegriffen wird, jeder kann etwas tun. Unsere Experten meinen, wichtig sei es, Aufzustehen und Courage zu zeigen – wie im echten Leben. Aber dabei müsse man sich nicht unbedingt in die Diskussion stürzen. Oft reicht es auch, dem Betroffenen seine Solidarität zu zeigen. Das kann man beispielsweise mit einer persönlichen Nachricht tun. Das ist aber auch der Fall, wenn man entsprechende Beiträge dem Seitenbetreiber meldet oder in sehr krassen Fällen auch die Polizei informiert.

In Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram ist nur ein knappes Viertel der Befragten mit problematischen Inhalten in Kontakt gekommen. Sie widersprechen solchen Inhalten dort nach eigenen Angaben auch häufiger als in sozialen Netzwerken.

Wer äußerst sparsam mit den eigenen Daten umgeht, kann so verhindern, eine Steilvorlage zu liefern und so selbst Opfer von Hetze im Netz zu werden. Professor Lars Koch von der TU Dresden sieht aber genau dieses Vorgehen als schwierig an, weil das dazu führen kann, den demokratischen und gesellschaftlichen Diskurs im Netz zu stören: "[Das] ist genau das, was Hass-Autor/innen erreichen wollen. Sie wollen den Diskurs homogenisieren, kontrollieren und Andersdenkende einschüchtern, ausgrenzen, zum Verstummen bringe." Deswegen sollte jeder im besten Falle abwägen, was er preisgibt und was die Konsequenzen sein könnten.