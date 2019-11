Rezeptfreie Immunpräparate: Was hilft den Abwehrkräften wirklich auf die Sprünge?

Unser Immunsystem ist ein wahrer Meister im Entdecken und Bekämpfen von gefährlichen Krankheitserregern. Es erkennt beim ersten "Besuch" von Bakterien und Viren, dass da ein neuer Feind im Anmarsch ist. Nun wird beobachtet, ausgewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Sind die erfolgreich, wird das vom Immunsystem abgespeichert. Beim nächsten Kontakt sind wir schneller wieder auf den Beinen. So funktioniert, sehr vereinfacht gesagt, ein gesundes Immunsystem. Und da würde Apothekerin Dr. Anne Kathrin Habermann auch keine zusätzlichen Mittel empfehlen:

Ein normal gesunder Mensch braucht keine Präparate für eine Stärkung des Immunsystems. Das, was Sie an Vitaminen und Mineralstoffen brauchen, bekommen Sie alles mit gesunder Ernährung.

Eine Ergänzung kann nötig werden, wenn dem Körper Stress in Form von Zigaretten, wenig Schlaf oder übermäßig viel Alkohol zugemutet wird. Auch wer schwanger ist oder durch Krebs und andere schwere Krankheiten geschwächt ist, kann zusätzliche Stimulation für das Immunsystem gebrauchen. Das sollte allerdings mit dem Arzt besprochen werden.

Erkältungsviren und -bakterien gibt es das ganze Jahr. Im Winter sind ihre Chancen, in den Körper einzudringen, jedoch besser. Die trockene Winterluft lässt die Schleimhäute in Mund, Rachen und Nase schnell rissig werden. Die Erreger haben es somit leichter als im Frühjahr oder Sommer. Über Türklinken, Treppengeländer oder Telefonhörer verbreiten sie sich zudem schnell. Wer sich sehr häufig erkältet, muss daher nicht zwangsläufig ein schwaches Immunsystem haben.

Ansonsten lässt du deinen Körper in Ruhe gegen den Infekt arbeiten. Eine alte Weisheit besagt: Eine Erkältung braucht mit Medikamenten eine Woche und ohne sieben Tage.

Aber: Aus Angst vor Ausfall am Arbeitsplatz gehen nicht nur immer mehr Menschen krank zur Arbeit. Es nehmen auch immer mehr vorbeugend angeblich immunstärkende Präparate ein. Dabei sind Stoffe wie Zink, Kupfer und Magnesium in einer ausgewogenen Ernährung schon ausreichend vorhanden. Gleiches gilt für Vitamine. Doch durch verstärkten Einsatz von Werbung gelangen die Produkte immer gezielter in den Fokus. Ein Versprechen, dass die Produkte das Immunsystem stärken, dürfen Hersteller allerdings nicht geben, wenn die Wirkung nicht einwandfrei wissenschaftlich nachgewiesen ist. Deshalb findet sich auf vielen Immunpräparaten auch nur der Hinweis, dass sie zu einer 'normalen Funktion des Immunsystems' beitragen.