Reifenwechsel vorm Winter: Diese Fehler sollten Autofahrer vermeiden

„Von O bis O – Von Oktober bis Ostern“: Wer in den kommenden kalten Monaten sicher mit dem Auto unterwegs sein will, sollte den Reifenwechsel früh genug vorbereiten. Viele Werkstätten sind in den „Wechselwochen“ gut gebucht. Wer neue Winterreifen braucht, muss aktuell Lieferfristen und höhere Preise einplanen. Seit Ende Mai gibt es zudem ein neues Label für Reifen.