Reifen selbst wechseln

Für den Notfall hast du alles an Bord: einen mechanischen Wagenheber und einen für deine Radmuttern passenden Schlüssel. Wer vier Räder regelmäßig wechseln will, sollte sich aber einen stabilen, hydraulischen Wagenheber zulegen, außerdem einen Sicherungsbock zum Unterstellen und mindestens ein Radkreuz. Besser ist es aber, sich für Preise ab etwa 40 Euro einen ordentlichen Drehmomentschlüssel zu kaufen. Dazu unser Kfz-Experte:

Du brauchst eine gerade Standfläche. Zuerst wird nun die Handbremse angezogen, Automatikfahrzeuge müssen in "Parkstellung". Jetzt kommen die Radkappen ab und die Radmuttern werden angelöst. Der Wagenheber wird an der dafür vorgesehenen Stelle am Schweller (steht im Bordbuch) angesetzt. Nun wird das Fahrzeug soweit angehoben, dass zwei Finger breit Luft unter dem Reifen ist. Der Sicherungsbock kommt unters Auto. Das Rad wird ganz abgeschraubt. Sollte die Radnabe Roststellen haben, musst du diese mit einer Nabenbürste säubern und die Nabe mit Kupferspray fetten. Dann wird das Wechselrad aufgesteckt und mit der Hand angezogen. Das Auto wird abgelassen, bis es wieder fest auf dem Boden steht und jetzt werden die Radmuttern mit dem erwähnten Drehmomentschlüssel mit der vorgeschriebenen Kraft (steht auch im Bordbuch) angezogen. Immer mehrfach über Kreuz und nicht im Kreis nacheinander, sonst könnte das Rad verkanten Achtung: Noträder erfordern oft besondere Drehmomente! Jetzt wird der Reifendruck an der Tankstelle überprüft und korrigiert. Nach rund 50 Kilometern werden nochmal alle Radmuttern nachgezogen.