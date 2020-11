Regionale Lebensmittel erkennen

Der Begriff „regional“ ist im Zusammenhang mit Lebensmitteln nicht gesetzlich definiert und geschützt. So warnt die Verbraucherzentrale, dass z.B. Möhren, als Heimatprodukt bezeichnet, aber in über 500 Kilometer angebaut werden. Dabei bedeutet Region für die meisten Verbraucher schon ein klar begrenztes Gebiet, wie etwa die Lausitz der Thüringer Wald oder das Mannsfelder Land. Also gilt es, beim Begriff „regional“ genau zu schauen, was damit gemeint ist.

Bei Obst und Gemüse ist eine regionale Zuordnung relativ klar. Ein „Beelitzer Spargel“ muss aus der Beelitzer Region stammen. Gleiches gilt für „Kartoffeln aus Sachsen“ usw. Aber auch hier merkt man schon, Beelitz ist eine kleine Region, Sachsen ein ganzes Bundesland. Da ist eine geographische Zuordnung des Produktes schon schwieriger. Und noch ungenauer ist beispielsweise die Bezeichnung „Deutsche Erdbeeren“. Schwierig ist es auch bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst oder Fleisch zu erkennen, woher sie wirklich kommen. Gerade bei der Wurstherstellung kann es vorkommen, dass Tiere in dem einen Bundesland gehalten und dann zum Schlachten ins Nachbarbundesland gebracht werden. Dann geht es weiter zum Verarbeiten in ein drittes Land und schließlich zurück zum Verpacken ins erste Bundesland. Dort wird die Wurst dann als regional verkauft.

Bildrechte: Commission of the European Communities

Bildrechte: Commission of the European Communities

Bildrechte: Commission of the European Communities

Bildrechte: Commission of the European Communities

Im Hofladen, auf dem Wochenmarkt, in Bauernläden in der Stadt oder mit einer Abo-Gemüse-Kiste kann man Lebensmittel direkt vom Erzeuger kaufen. Viele Produkte stammen in der Saison direkt vom Hof. Bauern oder Händler können Auskunft geben, wie die Produkte angebaut werden. Trotzdem sollten Verbraucher auch hier nachfragen. Gerade auf Wochenmärkten oder am Gemüsestand an der Straße gibt es nicht immer nur selbst angebaute Produkte. Um das Sortiment vollständig zu haben, kaufen manche Händler und Erzeuger auch saisonal Produkte hinzu, die kommen dann oft vom Großmarkt.