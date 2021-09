Regeln für den Schulweg: Das ist für Schüler und Eltern wichtig

Der sichere Schulweg ist der gute Schulweg. Dass man nicht hundert Meter von der Kreuzung entfernt über die Straße springt, sondern da, wo Überwege sind, da wo verkehrsberuhigte Zonen sind Ampeln, Fußgängerüberwege einplanen. Man sollte so kleine Abkürzungen vermeiden und dass auch den Kindern in Anführungszeichen eintrainieren, dass sie alternativ festen Wege gehen.

In Sachsen kümmern sich die Schulträger um die Schulwegpläne, also unter anderem Städte und Gemeinden. In Thüringen müssen dafür die Schulen selbst aktiv werden und bekommen dabei Unterstützung von der Landesregierung. In Sachsen-Anhalt gibt es das gemeinsame Projekt „Schulwegpläne“ der Landesregierung und der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt.