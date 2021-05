Rechte und Pflichten von Großeltern

Auch Großeltern haben das Recht auf Umgang mit ihrem Enkelkind. Manchmal wird das in Frage gestellt, wenn Eltern sich trennen. Dann möchte vielleicht die Mutter nicht mehr, dass das Kind Kontakt zu den Schwiegereltern hat. Doch wenn ein liebevolles Verhältnis zwischen den Großeltern und dem Enkelkind besteht, darf ein Elternteil den Umgang nicht ohne triftigen Grund verwehren. So etwas darf nur das Familiengericht anordnen. Das Gericht schaut dann, ob der Umgang dem Kindeswohl dient. Sollte das Gericht feststellen, dass die Großeltern ein Recht auf Kontakt haben und der betreuende Elternteil verweigert sich, ist das strafbar und kann u.a. mit einem Ordnungsgeld belegt werden.

Wie oft und wie lange sich Großeltern und Enkel treffen, das ist nicht gesetzlich geregelt. Das hängt von der Entfernung zwischen den Wohnorten ab und auch davon, ob das Enkelkind in der Schule oder mit Freizeitaktivitäten sehr beschäftigt ist. Kommt es zu einer gerichtlichen Anordnung zum Umgang, dann werden unter Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände bestimmte Zeiten für Treffen festgelegt.

Im Prinzip fast nichts. Grundsätzlich müssen sie sich an die Richtlinien der Eltern halten. Diese entscheiden über alle wichtigen Alltagsangelegenheiten. Großeltern können da bestenfalls Ratgeber sein. Missachten sie diese Grenzen, können Eltern den Umgang in Frage stellen und im schlimmsten Fall verbieten lassen.

Das ist oft ein Streitpunkt in den Familien. Großeltern haben nicht die Verpflichtung, den Nachwuchs zu erziehen. Das ist Aufgabe der Eltern. Wenn aber das Kind ständig völlig überzuckert und mit viereckigen Augen vom vielen Fernseh-gucken vom Oma-Opa-Besuch zurückkommt, dann sind Eltern oft sauer. Es gibt auch Studien, die besagen, dass in diesem Punkt die Großeltern schädlich für die Kinder sind. Sie würden das Risiko von Übergewicht bei Kindern fördern. Andere Großeltern rauchen in Anwesenheit der Kinder, wieder andere überhäufen die Kleinen mit völlig überzogenen Geschenken. Hier sollten Eltern und Großeltern Regeln miteinander vereinbaren, bevor es zum großen Krach kommt. Und liebe Eltern bitte nicht vergessen: Es ist die Aufgabe der Großeltern, die Kinder zumindest ein bisschen zu verwöhnen.