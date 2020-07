Demos und Versammlungen: Das Recht auf Meinungsäußerung

Witzig aber wahr: Du allein kannst dich jederzeit mit Schild oder auch Megaphone in die Öffentlichkeit stellen und deine Meinung kundtun. Solange du dabei niemanden behinderst, kann dir das keiner verbieten. Erst ab zwei Personen wird eine Versammlung beziehungsweise Demonstration daraus. Alle haben das Grundrecht, ihre Meinung zu äußern. In geschlossenen Räumen ist das so gut wie nicht eingeschränkt. In der Öffentlichkeit werden Versammlungen und Demos durch das Versammlungsgesetz geregelt. Verstoßen Organisatoren einer öffentlichen Demo gegen solche Regeln, kann das bestraft werden. Kommst du aber als Unbeteiligter spontan in solch eine Demo, gibt das Ordnungsamt Dresden Entwarnung: "Die Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung ist weder bußgeld- noch strafbewehrt. Gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 3 SächsVersG handelt jedoch ordnungswidrig, wer sich trotz Auflösung einer öffentlichen Versammlung oder eines Aufzuges durch die zuständige Behörde nicht unverzüglich entfernt."