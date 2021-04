Radhelme mit Licht – Bringen die im Dunkeln zusätzliche Sicherheit?

Ein rotes Licht hinten, blinkende LED-Lichter an der Seite: Beleuchtete Radhelme sehen für viele erstmal ungewohnt aus. Diese Helme sollen aber im Dunkeln ein Plus an Sicherheit bieten. Das klappt aus Sicht von Fahrradexperten auch. Sie raten aber Radfahrern dazu, eher auf ein paar andere Details als auf Licht am Helm zu achten.