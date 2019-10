Smarte Thermostate: Kann man damit wirklich günstiger heizen?

Vereinfacht gesagt werden die Thermostate oder auch Drehregler der Heizkörper abgeschraubt. Sie werden gegen ein intelligenteres Modell ausgetauscht, das den Regler selbstständig in die passende Position dreht. Dafür ist in den Geräten ein kleines Stellgetriebe verbaut. Die intelligenten Thermostate werden zudem mit dem Internet verbunden und lassen sich dann über App mit dem Smartphone steuern. Manche Geräte erkennen auch, ob der Handybesitzer zu Hause ist und passen die Temperatur an. Alternativ können Zeitpläne erstellt werden, etwa um die Heizung nachts aus- und morgens vor dem Aufstehen anzuschalten. Bei ganz ausgefeilten – und meist auch teureren Systemen – können sogar Wetterdaten mit in die Heizungsteuerung einbezogen werden.

Den Tausch der Thermostate schaffen auch Laien, am Heizkörper selbst muss in der Regel nichts umgebaut werden. Da fließt kein Wasser, da muss man nichts absperren. Das ist wirklich nur so ein Stift, der da rein und raus gedrückt wird.

Der Tausch müsse dem Vermieter auch nicht gemeldet werden. Die alten Thermostate sollten Mieter aber aufheben und beim Auszug wieder anbauen. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann aber vorher den Vermieter informieren. Nach dem Tausch müssen die Thermostate noch über den WLAN-Router im Haus oder der Wohnung mit dem Internet verbunden werden. Das klappte im c’t-Test größtenteils recht komfortabel (Heft 3/2019). "Das ist meist so, dass man eine App aufs Smartphone lädt und die findet dann die zugehörigen Thermostate und bindet die dann ins WLAN ein", sagt Nico Jurran.

Da wird aber oft nur der Abfall der Temperatur gemessen und das klappt nicht so gut, wenn die Heizung in einer Ecke ist, wo bei einem offenen Fenster die Temperatur nicht so schnell runter geht. Im Test haben viele intelligente Thermostate offene Fenster nicht verlässlich registriert. Das klappt besser bei Geräten, die mit Fenster-Kontakten arbeiten. Solche Systeme sind dann aber noch teurer.

Intelligente Thermostate werden genauso wie andere smarte Geräte mit Internetanbindung regelmäßig von Datenschützern kritisiert: Die Hersteller gelangten an sehr private Daten, etwa wann jemand ins Bett geht, aufsteht oder nach Hause kommt. "Wir haben aber im Test festgestellt, dass die meisten Sachen ohne Anbindung an die Cloud laufen", sagt unser Experte. Das heißt: Es werden gar keine Daten an den Hersteller gemeldet. Wer aber aus der Ferne mit App die Heizung steuern will oder von der Heizung beim Ankommen zu Hause erkannt werden möchte, gibt diese Daten immer auch an den Hersteller weiter.