Preisgünstiges Feuerwerk - aber sicher!

Wer ein bestimmtes finanzielles Limit hat und dafür eine ausgewogene Mischung bekommen will, der ist beim Fachhändler wohl am besten beraten.

Vor Silvester bieten viele Berufsfeuerwerker in kleinen Läden Feuerwerkskörper an. Die bieten dann eine gute Beratung zu den Produkten, die man im Supermarkt nicht erwarten kann,

so Daniel Schlinker. Oft gibt es dort auch Produkte, die es im Supermarkt nicht gibt. "Die unterscheiden sich dann in Steighöhe und Ausbreitung beispielsweise".

Die Angebote klingen verlockend: Auf Märkten in Polen, Tschechien und anderen Ländern werden Böller zu unschlagbaren Preisen angeboten. Allerdings sind diese Produkte extrem gefährlich, jährlich gibt es Meldungen über Unfälle mit schwersten Verletzungen oder sogar Todesfolgen. Die Böller aus dem Ausland werden häufig in China hergestellt und sind unter anderem so gefährlich, weil die angebrachten Zündschnüre zu kurz sind. Dann kann im Ernstfall der Knaller schon in der Hand explodieren. Zudem enthalten viele der illegalen Knaller Gipskörner oder Sand als Füllstoffe, sagen Zoll und Polizei. Wenn die dann mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend fliegen, kann das verheerend sein. Außerdem wird für die Polenböller deutlich mehr Schwarzpulver verwendet als für in Deutschland zugelassene Knaller. "Oft sind diese Dinger auch richtig laut, 110 bis 150 Dezibel. Das geht aber richtig auf die Ohren", warnt der Berufsfeuerwerker Daniel Schlinker aus Borsdorf bei Leipzig. Zum Vergleich: In Deutschland zugelassene Böller sind maximal 120 dB laut bei acht Metern Entfernung.