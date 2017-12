Wenn digitale Waren Mängel haben, dürfen Kunden diese natürlich auch reklamieren. „Also wenn ich zum Beispiel ein Programm gekauft habe per Download und dann stellt sich heraus, der Download ist fehlerhaft oder das Programm lässt sich nicht installieren, dann hab ich gegen den Verkäufer einen Gewährleistungsanspruch“, sagt Peter Schmitz vom Computermagazin c’t. Den Anspruch hätten Nutzer auch, wenn etwa ein Film anders als versprochen nicht in Full HD sondern mit einer schlechteren Qualität auf dem Fernseher landet. In dem Fall müsse der Anbieter nachbessern. Etwa indem er einen funktionierenden Download nachliefert oder alternativ den Kaufpreis zurückerstattet. Denkbar sei auch ein Nachlass beim Preis für die schlechtere Qualität. „Wichtig ist aber immer, dass man erstmal den Mangel rügt. Dass man dem Verkäufer klar macht, er soll reagieren“, sagt Peter Schmitz. Der Experte weist zudem darauf hin, dass die gesetzliche Gewährleistung auch für frei erhältliche Dateien wie Gratis-Apps oder MP3s gelte. Auch da hätten Kunden ein Recht auf Nachbesserung. „Zumindest wenn das etwas ist, was man als Vertrag betrachten kann. Das können zum Beispiel die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter sein“, sagt der c’t-Experte.