Petri Heil: So entgehst du Ärger beim angeln

So wirst du Angler

Bildrechte: IMAGO Ging ein Angelkurs vor ein paar Jahren noch über mehrere Wochen, kannst du den Lehrgang für den nötigen Fischereischein heute in sogenannten Crashkursen von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag machen. In 30 Stunden bekommst du dort Fischereitheorie vermittelt. Damit bist du dann auf die Prüfung vorbereitet. Diese folgt zirka drei Wochen nach dem Kurs unter Aufsicht der Fischereibehörde. Um schon vor der eigentlichen Prüfung zu prüfen, wie fit du in der Angeltheorie bist, kannst du zum Beispiel auf der Homepage der Sächsischen Fischereibehörde eine Probeprüfung ablegen.

Die Prüfung ohne Kurs abzulegen, funktioniert übrigens nicht. Prüfungsvoraussetzung ist nämlich der Nachweis über einen absolvierten Theorie-Kurs. Mit Bestehen der Prüfung, erhältst du den lebenslang gültigen Fischereischein und darfst nun Angeln. Für das jeweilige Angelgewässer brauchst du aber zusätzlich noch eine Erlaubnis, die sogenannte Angelkarte. Die kaufst du im Angelladen, beim Pächter bzw. beim Besitzer des Gewässers – oder du wirst Mitglied in einem Angelverein.

Vorteil Angelverein

Bildrechte: IMAGO Als Vereinsmitglied mit Fischereischein kannst du nämlich an allen vom Verein bewirtschafteten und gepachteten Gewässern ohne Angelkarte angeln. "Die Mitgliedschaft kostet Sie rund 100 Euro pro Jahr, die Angelkarte am Tag rund zehn Euro. Wenn Sie häufiger angeln wollen, ist der Verein da die günstigere Lösung", rät Angelexperte Richter. Als Vereinsmitglied der mitteldeutschen Anglerverbände kannst du zum Teil auch an Gewässern der jeweils anderen Bundesländer angeln. Angeln ist aber nicht nur der stille, einsame Ausgleich, es geht auch sehr lebendig mit anderen Angelfreunden zu. Zum reinen Angeln kommt im Verein oft noch die Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer. In gemeinsamen Arbeitseinsätzen werden Teiche und Seen gesäubert, Angelplätze angelegt und gepflegt, Stege repariert usw.

Die Kosten

Der Fischereischein wird lebenslänglich für zurzeit 34 Euro erteilt. Der Kurs kostet beim Leipziger Anglerverein für Jugendliche bis 20 Jahre 85 Euro, inklusive Kursmaterial 115 Euro. Erwachsene bezahlen 135 Euro bzw. 165 Euro mit Material. Erkundige dich bei anderen Vereinen über die dortigen Kosten und Bedingungen. Die Abschlussprüfung kostet einheitlich 30 Euro.

Die Praxis

Crashkurse und Theorie pauken sind eine Seite. Das praktische Angeln am Gewässer eine ganz andere. Viele Vereine bieten dafür noch Praxiskurse an. Am besten gehtst du aber am Anfang mit erfahrenen Anglern mit und schauen sich da die notwendigen Techniken ab.

DDR-Scheine sind ungültig

Wenn du deinen Angelschein noch zu DDR-Zeiten gemacht hast und nun nach langen Jahren der Ruhe endlich mal wieder an den See möchtest, dann gilt der alte Ausweis vom damaligen DAV nicht mehr. Du brauchst einen neuen Fischereischein inklusive Kurs und Prüfung.

Der befristete Fischereischein