Die verlockenden Kredite-Angebote gibt es wegen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie hat den Leitzins im März 2016 auf null Prozent gesenkt. Das heißt für Banken: Sie müssen Strafzinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Diese Kosten geben die Finanzinstitute zum Teil weiter. So müssen Geschäftskunden oder Privatkunden mit sehr viel Geld bei manchen Banken auch Negativzinsen für Guthaben auf Konten zahlen. Diese Negativzinsen sorgten für einigen Wirbel in vielen Medien, als sie eingeführt wurden. Gleichzeitig gab es die ersten Spekulationen darüber, wann die ersten Kredite mit negativen Zinsen an Verbraucher ausgegeben werden. Einige Vergleichsportale für Kredite im Internet haben erkannt, dass sie die Diskussionen um die Negativzinsen sehr gut für ihre Werbung nutzen können.

Kredite mit „Minuszinsen“ gibt es bei den Online-Vergleichsportalen Check24 und smava seit 2017 immer mal wieder: Wer sich darüber Geld leiht, zahlt am Ende tatsächlich weniger zurück. Bei smava beispielsweise müssen beim aktuellen Angebot 993,83 Euro von 1.000 Euro zurückbezahlt werden. Die Negativ-Zins-Aktion gilt noch bis Ende Mai, soll aber laut dem Portal möglicherweise verlängert werden. Die Ersparnis beträgt also knapp sieben Euro. Bei ähnlichen Angeboten im vergangenen Jahr konnten Kreditnehmer bei einem 1.000-Euro-Kredit sogar fast 80 Euro sparen. „Die Rechnung geht aber nur auf, wenn Sie das Geld nicht aus ihrem Dispo zurückzahlen. Oder Ärger mit der Bank bekommen, weil Sie die Raten nicht bezahlen können“, sagt Josefine Lietzau vom unabhängigen Verbrauchermagazin Finanztip.

„Diese Kredite sind reine Marketingaktionen, um Verbraucher zu ködern“, sagt Andreas Behn von der Verbraucherzentrale Thüringen. Dafür arbeiten die Portale unter anderem mit Banken zusammen. Beim Angebot von smava etwa wird der Kredit über die Fidor Bank abgewickelt. „Die Kreditgeber sind aber private Investoren“, sagt smava-Sprecher Paul Peters. „Die Banken geben eigentlich den Kredit und das Vergleichsportal zahlt dann etwas dazu, damit der Zins dann auch ins Minus rutscht. Sonst würden eigentlich auch diese Kredite verzinst werden“, sagt Josefine Lietzau. Damit diese Kosten nicht ins Unendliche steigen, schneiden die Portale ihre Negativzins-Angebote sehr genau zu: Kunden können sich nur vergleichsweise kleine Summen leihen. Meist sind das 1.000 Euro über eine Laufzeit von 36 Monaten. Zudem bekommen nur bestimmte Nutzer der Portale die Kredite: Freiberufler und Selbstständige etwa sind davon ausgeschlossen. Zudem wollen die Kreditgeber die Summen für Minuszinsen nur an Verbraucher mit „guter oder sehr guter Bonität“ verleihen. „Was genau das heißt, kann man nicht genau sagen: Da spielt die Schufa-Bewertung eine Rolle, ob man andere Kredite hat, Versicherungen bezahlen muss und wie viele Personen im Haushalt leben“, sagt Finanztip-Expertin Lietzau. Mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis will das Vergleichsportal smava nicht sagen, wie viele Kunden den Kredit bisher angefragt und dann auch bekommen haben. „2017 hat smava innerhalb von 1,5 Monaten eine mittlere vierstellige Zahl von Negativzins-Krediten vergeben“, sagt Sprecher Paul Peters.

Bildrechte: IMAGO

Wer einen Negativzins-Kredit möchte, muss vorher auf den Portalen gleich eine ganze Reihe von Fragen beantworten. „Das Problem bei der Sache ist, dass bei Vergleichsportalen alle Fragen von unterschiedlichen Banken kommen. Eine Frage ist für eine Bank vielleicht nicht nötig, für eine andere doch“, sagt Josefine Lietzau. „Mir muss klar sein, dass ich da viele Daten angeben muss und da sollte ich vorher auch in der Datenschutzinformation lesen, an wen die gehen: An die Bank, an den Vermittler oder auch an Dritte.“, sagt Verbraucherschützer Behn. Unter Umständen gehen die Daten dann an andere Unternehmen, die einen gemeinsamen Adressspeicher nutzen und darüber Werbung verschicken.