Schnell Abnehmen mit Formuladiät, Kapseln & Co. – funktioniert das?

Die Stiftung Warentest hat für das Heft 01/2020 rezeptfreie und rezeptpflichtige Präparate zum Abnehmen bewertet, die in Apotheken häufig verkauft werden. Sogenannte Fett- und Kohlenhydratblocker zum Abnehmen werden als Medizinprodukte eingestuft. Sie enthalten Faserkomplexe mit Vitaminen, Chitosan und Litramine, die das Aufnehmen von Nahrungsfett aus dem Darm minimieren sollen. Relativ neu sind Produkte, die bei der Verdauung die Arbeit eines Enzyms behindern, das notwendig ist, um Kohlenhydrate (z.B. aus Nudeln oder Brot) zu spalten. Das gilt allerdings nicht für alle Kohlenhydrate. Zucker bleibt von der Arbeit des Enzyms unberührt. Unverdaute Kohlenhydrate werden dann von Darmbakterien abgebaut, unter Umständen in Begleitung von Blähungen und Durchfällen.

Die in Apotheken häufig gekauften Fettbinder und Kohlenhydratblocker zum Abnehmen mit Chitosan, Konjakfasern, Litraminen und Glykoproteinkomplexen bewertet die Stiftung Warentest als "wenig geeignet" um das Gewicht zu verringern. Bisher sind nur geringfügige Erfolge zu verzeichnen, die Studienlage sagt nichts über langfristige Ergebnisse. Als Motivationshilfe seien die Mittel aber geeignet, so Warentest.

In diesem Bereich sind aktuell vier Stoffe gegen starkes Übergewicht zugelassen, Appetitzügler mit Amphetaminen, Orlistat, Liraglutid und Semaglutid. Präparate mit Amphetamine n wirken aufputschend und ihr Wirkstoff hemmt das Hungerzentrum im Gehirn. Das Gewicht lässt sich allerdings nur kurzzeitig verringern. Die Gefahr besteht hier aber in den möglichen, teils erheblichen Nebenwirkungen wie Abhängigkeit, Herzrasen, Unruhe, Schwindel, Schlafstörungen und Ähnliches. Stiftung Warentest rät von diesen Mitteln ab und hält sie für "wenig geeignet", um Gewicht zu verlieren.

Orlistat, ein Fettblocker, ist das vierte, zugelassene Mittel gegen Übergewicht. Der Wirkstoff befördert eine geringere Aufnahme von Fettbestandteilen aus der Nahrung durch den Körper und deren Ausscheidung. Die Gewichtsabnahme wird als überschaubar eingeschätzt. Als Nebenwirkungen können Allergien, Magenkrämpfe, Stuhlinkontinenz und Bauchspeicheldrüsenentzündungen auftreten. Auch besteht bei längerer Einnahme die Gefahr eines Vitaminmangels, da fettlösliche Vitamine nicht mehr richtig aufgenommen und transportiert werden können. In geringerer Dosierung gibt es Orlistat rezeptfrei in Kapselform. Die Stiftung Warentest bescheinigt dem Mittel einen "gewissen Abnehm-Erfolg". Orlistat in höherer Dosierung ist rezeptpflichtig und nur zum Einsatz bei deutlich Übergewichtigen gedacht. Hier wird dem Mittel im Heft Test 01/2020 eine Eignung mit Einschränkung attestiert. Die in Studien festgestellte Gewichtsabnahme liegt etwas über der durch eine Diät erreichbare. Die Einnahme sollte ärztlich kontrolliert werden. Die dauerhafte Abnahme durch Orlistat ist bisher nicht belegt.